وكيل الخارجية الألماني: مصر حققت خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- أ ش أ:

أكد وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية السفير ميجيل بيرجر، أن العلاقات الألمانية المصرية جيدة للغاية، مشيدا بتخطي مصر لأزمتها الاقتصادية .

وقال بيرجر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر حققت بعد مناقشات مكثفة خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاقتصاد المستقر، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة ستعقد أعمالها في فبراير بمشاركة وفود اقتصادية من الجانبين، وستكون هناك لقاءات على مستوى وزراء الاقتصاد بين حكومتى البلدين.

وتابع: "أرى أن أهم ما حدث فى السنوات الأربع الماضية في تاريخ مصر، هو أن القيادة والحكومة الحالية نجحت في أن تصل إلى اقتصاد مستقر، والحكومة المصرية نجحت فى تحقيق خطوات اصلاحية كبيرة فى مجال الاقتصاد، واستطاعت أن تدون وضعها بما يتناسب مع الأوضاع والتصنيفات الدولية.

وعن المشاريع التنموية الجديدة فى مصر، قال وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية، إن مشروع محور قناة السويس خطوة مجدية جدًا للاقتصاد المصري ويحمل آفاقا واسعة وكثيرة، لاسيما أننا قد تناقشنا هنا فى ألمانيا مع المسئولين المصريين عن المنطقة الصناعية فى محور قناه السويس وتباحثنا معهم حول كيفية أن تكون لمصر تنمية مستدامة للوصول إلى أكبر استفادة .

وأضاف: بمنتهى الوضوح، خطت مصر خطوات جادة وأصبح لديها برلمان وقانون استثمار جديد، وإجراءات جادة، وكلها بالفعل خطوات ايجابية تصب فى مصلحة العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية.

وحول التعاون المصرى الألمانى فى مجال الطاقة، قال بيرجر، إن الطاقة مفتاح أساسي للتجاره فى أى بلد، ومصر نجحت في إحداث طفرة فى الطاقة والكهرباء بمساعدة شركة "سيمنس" الألمانية، مضيفا: "هذه الخطوات تعزز الشراكة التجارية الناجحة بين البلدين، ونحن سعداء جدًا أن مصر استثمرت بشدة فى الطاقة المتجددة ولديها مجالات واعدة، ومن الممكن أن نكثف التعاون الاستثمارى بيننا فى المستقبل".

وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مصر، قال بيرجر: "نحن لدينا غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وهى تقوم بدور مهم فى التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين، ولدينا أكثر من ٣٠٠٠ عضو من بينهم مصريون وألمان، وهم من يقومون بشرح فرص ومجالات الاستثمار فى مصر، موضحاً أن الغرفة هي المنوطه بشرح قانون الاستثمار فى مصر لدفع الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وكشف الدبلوماسى المخضرم، أن ألمانيا لديها بالفعل حوالى ألف مشروع استثمارى في مصر، ساهموا في توفير ٢٠ ألف فرصة عمل للشباب المصري فى الشركات الألمانية، مؤكدًا أن مصر لديها فرص كثيرة للاستثمار فى المستقبل .

وأضاف: "عندما نعود بالوراء ٢٠ أو ٣٠ سنة، كانت مصر تتصدر قائمة الشركاء الاقتصاديين لألمانيا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، والآن تحتل المركز الثالث بعد السعودية والامارات، موضحًا أن بلد كبير بحجم مصر لديه أيد عاملة ماهرة وشابة وعقول جيدة فإن لديها فرصا واعدة لتحتل الصدارة .

وحول تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩ ، قال بيرجر، إن ألمانيا سوف تترأس مجلس الأمن للعامين القادمين، وإن ٧٠٪ من المناقشات المتعلقة بالمجلس تدور حول افريقيا، وعندما يكون هناك نقاش بشأن أفريقيا نتحدث عن الأمن والهجرة والتجارة والمناخ، ومصر ستكون مركز هذه المناقشات خلال ترؤسها للاتحاد الأفريقي .