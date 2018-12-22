أبرز عناوين الصحف: انسحاب أمريكا من سوريا سيُعيد تشكيل الشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

رأت مجلة "التايم" الأمريكية، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيضر بالأكراد ويصب في مصلحة تركيا والرئيس السوري بشار الأسد ويعيد تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المشهد، فيما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحليلًا للكاتب والمحلل العسكري تسيفي بارئيل، حول تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وقالت فاينانشال تايمز، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن ماتيس كان أخر الرجال البالغين العقلاء في إدارة ترامب، وأحد مجموعة الكبار التي كان من المتوقع أن تكبح جماح "الرئيس المتهور".