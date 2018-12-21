أكراد سوريا يطلبون الدعم من فرنسا بعد سحب القوات الأمريكية

بيروت (د ب أ)

طلب أكراد سوريا اليوم الجمعة من فرنسا الدعم بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفهم العسكري، سحب قواتها من سوريا، معلنة هزيمة مسلحي داعش هناك.

وذكرت فرنسا أمس الخميس إنه لم يتم هزيمة داعش في سوريا، وأن قواتها ستظل في الدولة التي مزقتها الحرب.

ودعت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، فرنسا إلى دعم الحملة الجارية بقيادة الأكراد ضد داعش في شرق سوريا.

يشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية، هو الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا بقيادة كردية متحالفة مع الولايات المتحدة، في عمليتها لإخراج داعش من آخر مناطقه في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.

كما دعت إلهام إلى فرض "منطقة حظر جوي" فوق شمال سوريا، بعدما هددت سوريا بشن هجوم ضد الميليشيات الكردية السورية هناك.

وتعتبر أنقرة العناصر الكردية السورية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمرداً داخل تركيا.

وقالت إلهام في مؤتمر صحفي متلفز في باريس إذا وقع هجوم تركي فسوف نواجهه.

وأضافت إلهام ، فى تصريحات من باريس حيث تجرى هناك محادثات مع مسؤولين فرنسيين "ولكننا سنسحب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من دير الزور في شرق سوريا".

وأعربت قسد أمس الخميس، عن ادانتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن هذا سيفيد داعش.

ودافع ترامب عن القرار الذي أغضب الكثير من حلفاء واشنطن عندما أعلنه يوم الأربعاء، قائلا إنه "حان الوقت لآخرين القتال " في سوريا.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده "ترحب" بالقرار الأمريكي بسحب قواتها من سوريا.

وفي أول رد فعل من تركيا بعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع، قال تشاووش أوغلو إنه وغيره من المسؤولين الأتراك على اتصال بنظرائهم الأمريكيين، وأن الانسحاب يحتاج إلى تنسيق، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.