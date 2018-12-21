المالكي: نرحب بدور روسيا المُكمل للدور المصري في المصالحة

كتبت – إيمان محمود

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بدور روسيا بإعلان روسيا استعدادها للإسهام في المصالحة الفلسطينية، وعقد لقاء بين حركتي فتح وحماس في موسكو.

وقال المالكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي في موسكو- إن القيادة الفلسطينية مُمثلة في الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مستعدة للذهاب لأبعد نقطة لإنهاء الانقسام.

وطالب المالكي نظيره الروسي بأن تقنع موسكو حركة حماس بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ووصل المالكي العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، بناءً على دعوة رسمية بعد طرح موسكو استعدادها للتدخل لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح، وتوجيه دعوة أخرى لحركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الذي من المتوقع أن يصل موسكو مع بداية العام القادم.

وأكد المالكي، أن الانقسام يضر بقدرات الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات وعلى مواجهة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.