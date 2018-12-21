اليابان توافق على موازنة دفاعية قياسية للعام المقبل

طوكيو - (د ب أ):

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على مستوى قياسي من الإنفاق الدفاعي ضمن موازنة العام المقبل، وسط مخاوف بشأن كوريا الشمالية والقوة العسكرية الصينية، حسبما أفاد وسائل إعلام محلية.

وتمت الموافقة على مشروع موازنة بقيمة 5.25 تريليون ين (47 مليار دولار) للعام المالي المقبل اعتبارا من أبريل، لتمويل الإنفاق المتزايد على نظام دفاع صاروخي وشراء طائرات مقاتلة أمريكية.

كما تخطط حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي لتعديل حاملة مروحيات، وجعلها قادرة على حمل طائرات مقاتلة.

وهذا هو العام السابع على التوالي الذي تزيد فيه اليابان من إنفاقها الدفاعي، حيث تسعى للتصدي إلى القوى العسكرية المتنامية للصين ولتهديد برنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي الباليستي.

وتأتي الزيادة رغم تزايد الديون اليابانية وتكاليف الرعاية الاجتماعية التي تتزايد بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة في البلاد.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، الذي تحظى فيه الحكومة بأغلبية، على الموازنة في يناير.