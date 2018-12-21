ترامب يعتزم سحب 7 آلاف جندي من أفغانستان

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم سحب نحو سبعة آلاف جندي من أفغانستان، أي نحو نصف عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول دفاعي أن الرئيس قرر سحب تلك القوات في نفس الوقت الذي اتخذ فيه قرار سحب القوات الأمريكية من سورية.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تكشف عنها أن القوات ستبدأ في العودة من أفغانستان "خلال الأسابيع المقبلة" في أول مرحلة من انسحاب قد يستغرق أشهر.