أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

ترامب يعتزم سحب 7 آلاف جندي من أفغانستان

07:19 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
ترامب يعتزم سحب 7 آلاف جندي من أفغانستان

القوات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم سحب نحو سبعة آلاف جندي من أفغانستان، أي نحو نصف عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول دفاعي أن الرئيس قرر سحب تلك القوات في نفس الوقت الذي اتخذ فيه قرار سحب القوات الأمريكية من سورية.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تكشف عنها أن القوات ستبدأ في العودة من أفغانستان "خلال الأسابيع المقبلة" في أول مرحلة من انسحاب قد يستغرق أشهر.

واشنطن ترامب أفغانستان أمريكا القوات الأمريكية

الخبر التالى:

اليابان توافق على موازنة دفاعية قياسية للعام المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان