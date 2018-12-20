ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء سحب القوات الأمريكية من سوريا

برلين (أ ش أ)

أعربت ألمانيا اليوم الخميس، عن قلقها من أن يؤدي قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى تقويض الجهود لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن التغير المفاجئ الذي صدر عن الجانب الأمريكي لم يكن مفاجئة لنا فقط"، مشيرا إلى أنه في ظل الوقت الذي يشهد فيه تنظيم داعش الإرهابي تراجعا، إلا أن خطره "لم ينته بعد".

وأضاف ماس "هناك خطر أن تؤدي تبعات القرار الأمريكي إلى تدمير محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتعريض النجاحات التي حققت على أرض الواقع إلى الخطر"، في إشارة إلى البنايات المتواجدة على الأرض والنشاط المستمر للتنظيم في شرق سوريا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أمس سحب كافة القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.