روسيا: قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يعني عودة واشنطن إلى قواعد القانون الدولي

موسكو - (أ ش أ):

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا يعني عودة الولايات المتحدة إلى قواعد القانون الدولي.

وقالت زاخاروفا "على هذا المسار، يعود الأمر بطريقة أو بأخرى إلى معايير القانون الدولي". حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أريد أن أذكركم بأنه على الرغم من الإعلان عن محاربة داعش (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، إلا أن التواجد الأمريكي في سوريا كان غير قانوني".

ولفتت زاخاروفا إلى حاجة بلادها لفهم ما تعنيه الولايات المتحدة بـ"المرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا، التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتابعت: "قالت الولايات المتحدة إنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، لم يتم بعد معرفة ماهية هذه المرحلة الجديدة. لا توجد تفاصيل، لكن ظاهرياً تكمن في حقيقة أن القوات سوف يتم سحبها.. أود بالطبع، أن أفهم ما هو متوقع في المرحلة الجديدة من الحملة السورية".