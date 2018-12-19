الإمارات والسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية

أبوظبي - الخرطوم - (أ ش أ)

بحث وفد من وزارة الدفاع الإماراتية، يترأسه اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، خلال زيارته الحالية لجمهورية السودان مع اللواء عصام حسن كرار مدير التدريب المشترك للقوات المسلحة السودانية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين ناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية.