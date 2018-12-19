المعارضة السورية: 25 قتيلا من القوات الحكومية بريف حماة

دمشق - (د ب أ):

أفادت المعارضة السورية بمقتل أكثر من 25 عنصرا من القوات الحكومية وإصابة آخرين اليوم الإربعاء بريف حماة وسط سوريا.

وقال القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " ثلاث مجموعات تابعة للقوات الحكومية شنت صباح اليوم هجوماً على نقاط لمقاتلي جيش العزة التابع للجبهة الوطنية للتحرير في بلدة المصاصنة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 منهم وإصابة آخرين في محاولة منهم لاستغلال الأحوال الجوية و الاشتباكات مازالت مستمرة ".

وأكد القائد العسكري أن القوات الحكومية بعد خسارة عناصرها في محور المصاصنة ردت بقصف القرى والمزارع المحيطة بمدينتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي.

وتعتبر المناطق التي شنت القوات الحكومية هجومها عليها منزوعة السلاح وخاضعة لاتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا الذي أقر في شهر سبتمبر الماضي.