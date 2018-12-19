المتحدث باسم الرئاسة العراقية: لم تتقرر بعد ترتيبات لزيارة رئاسية لدمشق

بغداد - (د ب أ):

أكد لقمان الفيلي المتحدث باسم الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء أنه لم تتقرر بعد ترتيبات لزيارة رئاسية للعاصمة السورية دمشق.

وقال الفيلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تعليقا على التقارير الإخبارية التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس العراقي برهم صالح إلى سورية :"نتواصل مع كل دول الجوار، ولم تتقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة دمشق".

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام بزيارة، لم يتم الإعلان عنها مسبقا، للعاصمة السورية دمشق في وقت سابق من الأسبوع الجاري. واستمرت الزيارة عدة ساعات وعُقد خلالها اجتماع بين البشير ونظيره السوري بشار الأسد. وكانت زيارة البشير هي الأولى لزعيم عربي لسورية منذ ثماني سنوات.

وأكد الجانبان أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم ايجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية-العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي".