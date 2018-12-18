قتيلان جراء إطلاق نار قرب العاصمة الأمريكية واشنطن

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت شرطة مقاطعة (فيرفاكس) القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في منطقة "فولس تشيرش"، مشيرة إلى مقتل شخصين .

وأضافت شرطة المقاطعة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن عناصر من التحقيق الجنائي في الجرائم الكبرى وصلوا إلى المكان، مطالبة السكان بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث.