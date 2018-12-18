الكويت تعمل على خفض أعداد الوافدين خلال السنوات المقبلة

الكويت - (أ ش أ):

قالت شركة "أندوسويس" لإدارة الثروات، الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة "كريدي أجريكول"، إن الكويت تعمل على خفض أعداد الوافدين بنحو 1.5 مليون وافد خلال السنوات السبع المقبلة.

وأوضحت "أندوسويس" – في تحليل لها نشرته جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلاثاء – أن الكويت تحاول بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، شأنها شأن نظيراتها المنتجة للنفط، لكنها أيضًا تضع نصب عينيها توفير الدعم للقوى العاملة الوطنية، خاصة وأن تعداد سكان الكويت يبلغ نحو 4.2 مليون نسمة.

وأضافت أن التغييرات الديمغرافية لن تمر دون التأثير على النمو الاقتصادي، الذي هو في نهاية المطاف مزيج من النمو السكاني والإنتاجية، مرجحة عدم إمكانية استبدال عدد كبير من العمال الأجانب بالكويتيين في وقت أقل من 10 سنوات.

وفيما يتعلق بتأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من عام 2019 إلى عام 2021، أشارت "أندوسويس" إلى أن التأجيل من شأنه أن يمثل نقصًا في عائدات الحكومة الكويتية، مقابل إطار من "الرفاهية السخية" التي توفرها الدولة، بما في ذلك دعم الوقود، والكهرباء، والمياه، والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام.

وأكدت أن الكويت لاتزال لديها واحدة من أدنى مستويات نقاط التعادل لأسعار النفط، كما أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 20%، فيما بلغت احتياطياتها من العملات الأجنبية 34.2 مليار دولار في سبتمبر 2018، في حين بلغ الدين الخارجي 59.6 مليار دولار، أو 50% من الناتج المحلي الإجمالي.