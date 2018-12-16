اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والإرهابيين في درنة

بنغازي - (أ ش أ)

أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، اندلاع اشتباكات عنيفة بسوق المدينة القديمة وسط مدينة درنه شرق البلاد، بين قوات الجيش وإرهابيين.

وأوضح الخرطوش في تصريح لبوابة "الوسط" الليبية اليوم الأحد، أن الاشتباكات بدأت منذ فجر اليوم ولم تتوقف، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة، نتيجة قرب مراصد ومواقع تمركز الجيش والإرهابيين من بعضها لبعض.

وأضاف الخرطوش، أن اللواء «73 مشاة»، فقد أحد جنوده بعد أن قضى نحبه في المواجهات المسلحة، وأصيب جنديان آخران من كتيبة طارق بن زياد، مؤكدًا أن هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ شهر بعد أن جرت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية.

وأشار الخرطوش، إلى أن الإرهابيين يتحصنون بالمدينة القديمة وسط درنة، آخر معاقلهم في المدينة، مؤكدا أن الجيش الليبي يتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني فضلا عن الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي.