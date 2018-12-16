أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والإرهابيين في درنة

10:01 م الأحد 16 ديسمبر 2018
اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والإرهابيين في درنة

الجيش الليبي - أرشيفية

بنغازي - (أ ش أ)

أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، اندلاع اشتباكات عنيفة بسوق المدينة القديمة وسط مدينة درنه شرق البلاد، بين قوات الجيش وإرهابيين.

وأوضح الخرطوش في تصريح لبوابة "الوسط" الليبية اليوم الأحد، أن الاشتباكات بدأت منذ فجر اليوم ولم تتوقف، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة، نتيجة قرب مراصد ومواقع تمركز الجيش والإرهابيين من بعضها لبعض.

وأضاف الخرطوش، أن اللواء «73 مشاة»، فقد أحد جنوده بعد أن قضى نحبه في المواجهات المسلحة، وأصيب جنديان آخران من كتيبة طارق بن زياد، مؤكدًا أن هذه الاشتباكات هي الأعنف منذ شهر بعد أن جرت الاشتباكات بشكل متقطع طيلة الفترة الماضية.

وأشار الخرطوش، إلى أن الإرهابيين يتحصنون بالمدينة القديمة وسط درنة، آخر معاقلهم في المدينة، مؤكدا أن الجيش الليبي يتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني فضلا عن الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

هذا المحتوى من

الجيش الليبي مكافحة الإرهاب ليبيا اشتباكات مسلحة

الخبر التالى:

البشير يلتقي الأسد في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان