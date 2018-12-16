تزن 522 قيراطًا.. استخراج أكبر ماسة بأمريكا الشمالية من منجم كندي

تورنتو (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن أكبر ماسة يعثر عليها في أمريكا الشمالية تم استخراجها من منجم كندي بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

وذكرت صحيفة "تورونتو ستار" يوم السبت نقلا عن شركة "دومينيون دايموند ماينز" لتشغيل المناجم، أن الماسة صفراء اللون تزن 522 قيراطا تم استخراجها من منجم ديافيك دياموند، شمالي كندا على بعد 135 ميلاً جنوب الدائرة القطبية الشمالية.

وقالت الشركة لموقع (ماينينج دوت كوم) إن "العثور على ماسة بهذا الحجم غير متوقع على الإطلاق في هذا الجزء من العالم ويمثل علامة فارقة حقيقية لتعدين الماس في أمريكا الشمالية".

ويعتقد أن الماسة تعد واحدة من أكبر 30 ماسة تم العثور عليها على الإطلاق.

وقالت الشركة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد القيمة النهائية للجوهرة.