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الجيش السوري ينفذ عمليات عسكرية في ريف حماة

03:58 م السبت 15 ديسمبر 2018
الجيش السوري ينفذ عمليات عسكرية في ريف حماة

الجيش السوري - أرشيفية

دمشق - أ ش أ

نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات دقيقة على محاور تحرك وتسلل إرهابيين باتجاه نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لمدينة حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، أن إحدى وحدات الجيش المتمركزة في محيط بلدة جورين -نحو 79 كيلومترًا شمال حماة- نفذت رمايات مركزة على بؤر ومواقع تابعة لإرهابيي "الحزب التركستاني" على محور بلدتي الزيارة والسرمانية بعد رصد تحركاتهم ضمن المنطقة منزوعة السلاح.

وأوضحت الوكالة أن الرمايات أسفرت عن تدمير مواقع الإرهابيين وإصابة العديد منهم.

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