مقتل 11 شخصا في تبادل لاطلاق النار واشتباكات في كشمير الهندية

سريناجار - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن 11 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم سبعة مدنيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وجنود في ولاية جامو وكشمير الهندية والاشتباكات التي تلت ذلك.

ووقع تبادل إطلاق النار صباح اليوم السبت في قرية "سيرنو" بمنطقة "بولواما"، فيما كان فريق مشترك من الجيش والقوات شبه العسكرية يبحث عن مسلحين بعد تلقي "معلومات استخباراتية موثوق فيها" حسب مصادر الشرطة.

ولقي جندي وثلاثة مسلحين حتفهم في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك.

وحاول شبان محليون بعد ذلك تنظيم مسيرات حتى موقع تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والشرطة.

وحاولت الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي.

وقالت الشرطة إن سبعة مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب عشرة أشخاص.

وتسود مشاعر قوية مناهضة للهند عبر وادي كشمير، الذي يشهد حركة انفصالية دامية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الاضطرابات.

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين. وتنفي إسلام أباد الاتهام وتطلق عليهم اسم مقاتلي الحرية.