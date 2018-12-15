العالم في صور: مسيرات العودة الفلسطينية مستمرة.. وماكرون يعانق أهالي ضحايا ستراسبورج

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من انتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة الثامنة والثلاثين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومعانقة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، لأهالي ضحايا إطلاق النار في مدينة ستراسبورج.