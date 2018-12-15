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العالم في صور: مسيرات العودة الفلسطينية مستمرة.. وماكرون يعانق أهالي ضحايا ستراسبورج

02:00 ص السبت 15 ديسمبر 2018
العالم في صور: مسيرات العودة الفلسطينية مستمرة.. وماكرون يعانق أهالي ضحايا ستراسبورج

أرشيفية

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من انتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة الثامنة والثلاثين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومعانقة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، لأهالي ضحايا إطلاق النار في مدينة ستراسبورج.

مسيرات العودة ماكرون انتفاضة الشعب الفلسطيني ستراسبورج قطاع غزة خان يونس

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