أكثر الكلمات إنتشاراً

حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

أبرز عناوين الصحف: ترامب يدخل مرحلة جديدة من العزلة

01:00 ص السبت 15 ديسمبر 2018
أبرز عناوين الصحف: ترامب يدخل مرحلة جديدة من العزلة

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، تقريرًا -الجمعة- حول العزلة التي يدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويدًا رويدًا، وذكرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن صهر رئيس الولايات المتحدة، جاريد كوشنر تولى المهام التي كانت موكله لمحاميه السابق مايكل كوهين، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين الذين يحاولون طلب اللجوء في الولايات المتحدة بأنهم "مجموعة من المجرمين العنيفين الذين لا يحكمهم قانون".

عناوين الصحف دونالد ترامب مايكل كوهين روبرت مولر جاريد كوشنر المهاجرين الحدود الأمريكية

الخبر التالى:

أمير الكويت يؤكد ضرورة مضاعفة مجلس الأمن لجهوده لإنهاء الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان