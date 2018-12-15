أبرز عناوين الصحف: ترامب يدخل مرحلة جديدة من العزلة

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، تقريرًا -الجمعة- حول العزلة التي يدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويدًا رويدًا، وذكرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن صهر رئيس الولايات المتحدة، جاريد كوشنر تولى المهام التي كانت موكله لمحاميه السابق مايكل كوهين، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين الذين يحاولون طلب اللجوء في الولايات المتحدة بأنهم "مجموعة من المجرمين العنيفين الذين لا يحكمهم قانون".