مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين الفلسطينيين على طريق قلقيلية - نابلس، بعد أن أغلقوا مفرق "اماتين" شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين رشقت بالحجارة مركبات الفلسطينيين، ونشرت الفوضى في المنطقة، الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طريق الكفريات - بيت ليد جنوب شرق طولكرم للوصول إلى منازلهم.

من ناحية أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة سلمية لقرية "كفر قدوم"، شرق محافظة قلقيلية، خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في "كفر قدوم" مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال قمع المسيرة، مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين فيها بالاختناق، قبل أن يعالجوا ميدانيا في مركز الإسعاف بالقرية.

وأكد شتيوي اقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، منها منزلا المواطنين حكم أبو خالد وزهدي شتيوي، حيث قام جنود الاحتلال بتخريب نوافذها من أجل استخدامها من قبل القناصة لإطلاق الرصاص على المشاركين في المسيرة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة "تقوع" جنوب شرق بيت لحم. وقال الناشط صبري جبريل إن مواطنين أصيبوا بالاختناق في مواجهات اندلعت في منطقتي "الخربة الأثرية" و "مجمع المدارس"، بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، اليوم الجمعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تتمركز عند جميع مداخل البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية على المدخل الغربي بشكل تام.