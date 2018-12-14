صحيفة فنزويلية معارضة تتوقف عن نشر نسختها المطبوعة

بوجوتا - د ب أ:

أعلنت صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية المعارضة أمس الخميس أنها ستتوقف عن نشر نسختها المطبوعة، مشيرة إلى ضغوط حكومية.

ونقلت الصحيفة عن رئيسها التنفيذي، ميجيل إنريك أوتيرو، القول: "لقد تمكنوا من إسكات الإذاعة والتفلزيون، وتسببوا في اختفاء وسائل الإعلام المطبوعة المستقلة وحولوها إلى منصات (إلكترونية). لقد كنا الصحيفة الوطنية الوحيدة التي لا تزال تنشر نسخة مطبوعة".

ومن المقرر أن تنشر الصحيفة آخر نسخة مطبوعة لها اليوم الجمعة، وستصبح بعد ذلك صحيفة إلكترونية.

واتهم أوتيرو حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "دكتاتورية" ولا تحترم تقاسم السلطات ولا حرية التعبير.

يشار إلى أن الصحفيين الفنزويليين المنتقدين للحكومة، يعملون تحت ضغوط كبيرة حيث يواجهون دعاوى قضائية أو اعتقالات، كما تم نفي البعض منهم.