الادعاء الفيدرالي الأمريكي يحقق في نفقات مراسم تنصيب دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم أمس الخميس أن الادعاء الفيدرالي الأمريكي يقوم بالتحقيق جنائياً فيما تم إنفاقه خلال فعاليات تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية اليوم ، نقلاً عن وسائل إعلام مطلعة محلياً، أن الادعاء العام الأمريكي يقوم بالتحقيق في الكيفية التي تم بها إنفاق 107 ملايين دولار كتبرعات للجنة تنصيب الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب.

وأوضحت الشبكة أن السلطات اعتزمت التحقيق في ذلك منذ أن عثر الادعاء العام في أبريل الماضي على مستندات من محاميه السابق مايكل كوهين الذي حُكم عليه بالسجن 3 أعوام بتهمة الكذب على الكونجرس بشأن محاولة ترامب إقامة ناطحة سحاب فى روسيا.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيق سيشمل - كذلك - التساؤل حول استغلال بعض الممولين الكبار للجنة هذه الأموال بغرض للتأثير داخل إدارة الرئيس ترامب بالإضافة إلى التنازلات السياسية والتأثير على المناصب الرسمية في الإدارة الأمريكية.