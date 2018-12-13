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بعد 15 عامًا من العداء.. رئيس إريتريا يُجرى أول زيارة إلى الصومال

12:16 م الخميس 13 ديسمبر 2018
بعد 15 عامًا من العداء.. رئيس إريتريا يُجرى أول زيارة إلى الصومال

الرئيس إسياس أفورقي

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، إن الرئيس إسياس أفورقي اتجه الخميس إلى الصومال في أولى زياراته إلى ذلك البلد.

وكتب مسقل عبر تويتر: "زيارة الرئيس إسياس التاريخية جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال".

وبعد 15 عامًا من العداء، أعلنت الدولتان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد زيارة للرئيس الصومالي إلى اريتريا بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين في يوليو الماضي.

وكانت الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس صومالي إلى إريتريا منذ حصولها على الاستقلال من إثيوبيا.

وتقع كل من إريتريا وإثيوبيا والصومال في منطقة القرن الأفريقي.

إريتريا الصومال زيارة رسمية يماني مسقل

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