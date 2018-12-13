بعد 15 عامًا من العداء.. رئيس إريتريا يُجرى أول زيارة إلى الصومال

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، إن الرئيس إسياس أفورقي اتجه الخميس إلى الصومال في أولى زياراته إلى ذلك البلد.

وكتب مسقل عبر تويتر: "زيارة الرئيس إسياس التاريخية جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال".

وبعد 15 عامًا من العداء، أعلنت الدولتان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد زيارة للرئيس الصومالي إلى اريتريا بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين في يوليو الماضي.

وكانت الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس صومالي إلى إريتريا منذ حصولها على الاستقلال من إثيوبيا.

وتقع كل من إريتريا وإثيوبيا والصومال في منطقة القرن الأفريقي.