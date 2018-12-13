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مقتل فلسطيني وإصابة شرطييْن إسرائيلييْن في حادث طعن في القدس

08:46 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
مقتل فلسطيني وإصابة شرطييْن إسرائيلييْن في حادث طعن في القدس

الشرطة الاسرائيلية - صورة ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن شابا فلسطينيا لقي حتفه بعد قيامه بطعن شرطيين إسرائيلييْن في القدس صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اعتداء الطعن أسفر عن إصابة شرطية وشرطي من قوات الحدود، وأن إصابتهما طفيفة.

وأضافت أن أحد المصابين تمكن من إطلاق النار على الفلسطيني ما أسفر عن مقتله.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية أطلقت ما بين 10 و12 رصاصة على الشاب، وتركته ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يلقى حتفه.

فلسطين حادث طعن القدس المحتلة إطلاق نار

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