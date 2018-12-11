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    المشير حفتر يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

    11:56 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    المشير حفتر يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

    المشير خليفة حفتر

    القاهرة (د ب أ)

    وصل إلى العاصمة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني المعين من جانب مجلس النواب الليبي المنتخب قادما من ليبيا في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الليبية.

    وذكرت مصادر أن حفتر "سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا خاصة في مجالات ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل عبر الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية".

    وتابعت أن زيارة حفتر ستشمل "استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية على ضوء جهود مصر والمبعوث الأممي وبعض الدول للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يضمن وحدة وسلامة واستقرار الأراضي الليبية".

    خليفة حفتر ليبيا القاهرة زيارة رسمية

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