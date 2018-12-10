المالكي: التحالف وفر كافة السبل لعلاج أكثر من 21 ألفا من مصابي الجيش اليمني

الرياض (أ ش أ)

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن التحالف وفر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني؛ حيث تم علاج أكثر من 21 ألفا من مصابي الجيش الوطني.

وأعرب المالكي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي من الرياض، بثته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين، عن أسفه، جراء قيام ميليشيات الحوثي بتلغيم الطرق المتجهة من شمال الحديدة، لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة والأساسية إلى كافة المحافظات اليمنية.

ونوه بأن المنافذ الإغاثية البرية والبحرية والجوية في الداخل اليمني تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، كما أن التحالف عمل على تهيئة ممرات إنسانية بين الحديدة وصنعاء ، مشددا في الوقت ذاته على أن الميليشيات الإنقلابية تعطل دخول وخروج السفن لميناء الحديدة.

وبين التحالف العربي أن منحة خادم الحرمين الشريفين الثانية للمشتقات النفطية المقدمة للشعب اليمني لتوليد محطات الكهرباء وصلت إلى 97 ألف طن منها 65 ألفا من الديزل و32 ألفا من المازوت تشكل 64 محطة كهربائية وتخدم 10 محافظات في الداخل اليمني.

ولفت إلى أن الجيش اليمني مدعوما بالتحالف على بعد 40 كيلو مترا داخل صعدة.