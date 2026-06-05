كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تصاعد خطير في أعمال العنف داخل عدد من المناطق الاستراتيجية في نيجيريا، محذرًا من تحول الغابات والمتنزهات الوطنية إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة، في ظل ارتفاع حوادث العنف بنسبة 86% خلال الفترة الأخيرة، بما يهدد بتوسيع نطاق الاضطرابات الأمنية داخل البلاد وعلى مستوى الإقليم.

غابات كاينجي تتحول إلى قاعدة للجماعات المسلحة

أوضح "المرصد" في بيان ، أن تقارير أمنية رصدت تصاعدًا لافتًا في أعمال العنف داخل محور "بورغو-كاينجي" شمال غربي نيجيريا، إذ تنشط جماعات مسلحة من بينها: عناصر مرتبطة بجماعة بوكو حرام وفصائل أخرى، تنفذ هجمات متكررة داخل نطاق متنزه بحيرة كاينجي الوطني الذي تتجاوز مساحته 5300 كيلومتر مربع.

وأشار مرصد الأزهر، إلى أن المنطقة التي كانت تُعرف سابقًا كوجهة سياحية أصبحت ساحة عمليات معقدة تستخدمها الجماعات المسلحة كنقطة ارتكاز بفضل الغابات الكثيفة والممرات المائية والثغرات الحدودية مع بنين والنيجر، لافتًا إلى أن البيانات الأمنية سجلت ارتفاعًا في عدد القتلى بنسبة 262% بين عامي 2024 و2025.

أساليب أكثر تطورًا ومصادر تمويل غير مشروعة

أكد "المرصد" أن الجماعات المسلحة باتت تعتمد على وسائل أكثر تعقيدًا في تنفيذ عملياتها، تشمل العبوات الناسفة والاختطاف والقتل الجماعي، إلى جانب استهداف المدنيين والمؤسسات التعليمية، بما يعكس تطورًا في قدراتها العملياتية.

وأضاف أن تلك الجماعات تستفيد من الاقتصاد غير المشروع في المنطقة عبر فرض إتاوات على أنشطة قطع الأشجار والتعدين الحرفي، فضلًا عن استغلال ضعف الإدارة المحلية، وهو ما يوفر لها مصادر تمويل مستدامة تعزز من قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وحذر المرصد من أن استمرار هذا الوضع قد يحول محور بورغو-كاينجي إلى نقطة انطلاق استراتيجية نحو جنوب غرب نيجيريا والسواحل.

أحكام قضائية مشددة ضد متورطين في هجوم كنيسة أوو

أشار مرصد الأزهر إلى إصدار محكمة اتحادية نيجيرية حكمًا بالإعدام بحق 4 مسلحين أدينوا بتنفيذ الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية بمدينة أوو عام 2022، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وأوضح أن النيابة العامة نسبت المتهمين إلى جماعة مسلحة تُعرف باسم "الشباب" كانت تنشط في كوجي، مؤكدًا أن هذه الأحكام تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الإرهاب شهدت إدانة أكثر من 300 مشتبه به في قضايا مرتبطة بالتطرف والعنف خلال الأشهر الماضية.

المرصد يدعو إلى تنسيق إقليمي ومواجهة استباقية

شدد مرصد الأزهر على أن التحدي الأمني الذي تواجهه نيجيريا لم يعد محصورًا داخل حدودها، بل أصبح ذا أبعاد إقليمية تتطلب تنسيقًا أكبر بين نيجيريا ودول الجوار، إلى جانب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تستغلها الجماعات المتطرفة في عمليات التجنيد والتمويل.

وأكد المرصد أن نجاح الجهود النيجيرية في مواجهة الإرهاب يتطلب الانتقال من مرحلة التعامل مع تداعيات الهجمات بعد وقوعها إلى تبني سياسات وقائية واستباقية، تشمل: تجفيف منابع التمويل وتعزيز السيطرة على المناطق الهشة التي أصبحت تمثل بؤرًا رئيسية للصراع الأمني في البلاد.

اقرأ أيضًا:

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

بعد تدخل شيخ الأزهر.. حل مشكلة تجديد الإقامة للطلاب الوافدين