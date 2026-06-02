طالب النائب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بضرورة إعادة النظر في آليات محاسبة المواطنين بنظام العدادات الكودية، مؤكدًا أهمية التخفيف عن الفئات التي تقدمت بطلبات تصالح على مخالفات البناء ولم يتم البت فيها بعد، ومعاملتها بصورة عادلة حتى صدور قرارات نهائية بشأن أوضاعها القانونية.

تفاصيل أزمة تسعير الكهرباء للعدادات الكودية

قال "عبد السلام" خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن ما طرحه جاء في سياق مناقشة عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء وتزايد الأعباء المعيشية، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، مشيرًا إلى أن الطاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في حياة المواطن اليومية والتعليم والعمل، وأن أي زيادة في تكلفتها تنعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك شريحة واسعة من المواطنين تعاني من تطبيق نظام المحاسبة على أعلى شرائح الاستهلاك بشكل ربما لا يراعي طبيعة استهلاكهم الفعلي، معتبرًا أن هذا الأسلوب يحتاج إلى مراجعة لتحقيق قدر من التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات القطاع.

وأوضح عبد السلام، أن الإشكالية الكبرى في ملف العدادات الكودية ترتبط بوضع العقارات المخالفة أو غير المرخصة، متسائلًا عن مدى مسؤولية المواطن وحده عن هذا الوضع في ظل بطء إجراءات التصالح وتعقيداته، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين تقدموا بطلبات تصالح منذ سنوات دون حسم نهائي لها.

معاملة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح بشكل مؤقت كمستهلكين عاديين

اقترح عضو مجلس النواب، معاملة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح بشكل مؤقت كمستهلكين عاديين للكهرباء وفق الشرائح المعتادة، إلى حين الفصل في أوضاعهم القانونية، بدلًا من تحميلهم أعلى شرائح الاستهلاك بأثر قد يمتد لفترات سابقة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين شركات الكهرباء والإدارات المحلية لتبادل بيانات المتقدمين بطلبات التصالح.

ودعا إلى اعتماد مبدأ حسن النية، على حد تعبيره، في التعامل مع المواطن الذي اتخذ خطوات جدية لتوفيق أوضاعه القانونية، مؤكدًا أن من الأولى معاملته باعتباره بريئًا حتى يثبت العكس بقرار نهائي من الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رضا عبد السلام: منظومة شرائح الاستهلاك الحالية تحتاج إلى مراجعة

أشار "عبد السلام" إلى أن منظومة شرائح الاستهلاك الحالية تحتاج إلى مراجعة، حتى لا يتم تحميل المستهلكين أسعارًا بأثر رجعي عند انتقالهم إلى شريحة أعلى، مقترحًا تطبيق النظام التدريجي دون إعادة احتساب كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى.

واختتم عبد السلام، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه المقترحات هو تحقيق العدالة وتخفيف الضغط عن المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مرفق الكهرباء، داعيًا إلى استجابة سريعة من الجهات المعنية لما يثار من شكاوى متزايدة في هذا الملف.

