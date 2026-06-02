كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التموين أوقفت صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية خلال الشهر الجاري، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي تتم مراجعتها بصورة دورية وشهرية.

وبدأت وزارة التموين صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار طرح السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون زيادات.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن أسباب إيقاف بعض البطاقات تضمنت امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة، أو امتلاك سيارة فارهة حديثة، أو استيراد سيارة من الخارج باسمه، بالإضافة إلى امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر، ووجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاش دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحد المسموح به في الحيازة الزراعية وفقًا لمعايير استحقاق الدعم.

وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم يمكنهم تسوية موقفهم مع الجهة المرتبطة بسبب الإيقاف، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يتم بصورة تلقائية عقب إزالة سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة.

قيمة الدعم التمويني لكل فرد

ويحصل المستفيدون من منظومة الدعم التمويني على 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة التموينية حتى أربعة أفراد، بينما يتم صرف 25 جنيهًا للفرد الخامس وما يليه، وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

وتوفر وزارة التموين السلع التموينية من خلال نحو 40 ألف منفذ، تشمل بقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وبحسب قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026، سجل سعر السكر المعبأ وزن كيلوغرام 12.60 جنيه، وزيت الخليط عبوة 800 ملليلتر 30 جنيهًا، والدقيق المعبأ وزن كيلوغرام 18 جنيهًا، فيما بلغ سعر المكرونة وزن 800 غرام 17 جنيهًا، والمكرونة وزن 400 غرام 8.5 جنيه.