إعلان

التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين.. 7 أسباب جديدة للاستبعاد (خاص)

كتب : محمد سامي

06:13 م 02/06/2026 تعديل في 06:22 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وقف بطاقات تموينية خلال يونيو.. مصادر تكشف معايير جديدة للاستبعاد من الدعم (4)
  • عرض 5 صورة
    وقف بطاقات تموينية خلال يونيو.. مصادر تكشف معايير جديدة للاستبعاد من الدعم (5)
  • عرض 5 صورة
    وقف بطاقات تموينية خلال يونيو.. مصادر تكشف معايير جديدة للاستبعاد من الدعم (2)
  • عرض 5 صورة
    وقف بطاقات تموينية خلال يونيو.. مصادر تكشف معايير جديدة للاستبعاد من الدعم (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التموين أوقفت صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية خلال الشهر الجاري، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي تتم مراجعتها بصورة دورية وشهرية.

وبدأت وزارة التموين صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار طرح السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون زيادات.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن أسباب إيقاف بعض البطاقات تضمنت امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة، أو امتلاك سيارة فارهة حديثة، أو استيراد سيارة من الخارج باسمه، بالإضافة إلى امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر، ووجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاش دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحد المسموح به في الحيازة الزراعية وفقًا لمعايير استحقاق الدعم.

وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم يمكنهم تسوية موقفهم مع الجهة المرتبطة بسبب الإيقاف، مشيرة إلى أن تحديث البيانات يتم بصورة تلقائية عقب إزالة سبب عدم الاستحقاق أو تصحيح البيانات المسجلة.

قيمة الدعم التمويني لكل فرد

ويحصل المستفيدون من منظومة الدعم التمويني على 50 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة التموينية حتى أربعة أفراد، بينما يتم صرف 25 جنيهًا للفرد الخامس وما يليه، وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

وتوفر وزارة التموين السلع التموينية من خلال نحو 40 ألف منفذ، تشمل بقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وبحسب قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026، سجل سعر السكر المعبأ وزن كيلوغرام 12.60 جنيه، وزيت الخليط عبوة 800 ملليلتر 30 جنيهًا، والدقيق المعبأ وزن كيلوغرام 18 جنيهًا، فيما بلغ سعر المكرونة وزن 800 غرام 17 جنيهًا، والمكرونة وزن 400 غرام 8.5 جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التموين السلع التموينية بطاقات التموين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
أخبار مصر

بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
اقتصاد

البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
عرض صبري نخنوخ على النيابة والتحقيق معه في مشاجرة القاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

عرض صبري نخنوخ على النيابة والتحقيق معه في مشاجرة القاهرة الجديدة
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل