أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة شملت أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسباب غلق المحال والمقاهي:



وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق 7 مقاهٍ و3 محال لبيع العصائر، بالإضافة إلى محل لبيع الحيوانات الأليفة، لمخالفتها الاشتراطات والتعدي على الطريق العام، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات اليومية لرصد أي إشغالات أو تعديات من المحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وشملت جولة المحافظ عددًا من المحاور والشوارع الحيوية، من بينها خاتم المرسلين وترسا وفيصل والتعاون والهرم والشربيني وعمرو بن العاص والعريش والمريوطية واللبيني، حيث تابع حالة الشوارع ومستوى الانضباط بها.

إزالة إشغالات حي الطالبية



ورصد الأنصاري خلال الجولة تجمعًا للباعة الجائلين بمحيط مدخل شارع العريش وتقاطعه مع شارع فيصل، ووجه رئيس حي الطالبية بإزالة الإشغالات بشكل فوري، مع تكثيف المرور الميداني لمنع عودتهم مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وانتظام الحركة بالمنطقة.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي لظاهرة حرق المخلفات، موجهًا رؤساء الأحياء بتكثيف الرقابة على أعمال شركات الجمع السكني والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع تجمعات المخلفات أولًا بأول ونقلها إلى محطات المناولة المعتمدة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع.