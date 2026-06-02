قال الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، إن ظاهرة سباقات الدراجات النارية والاستعراضات الخطرة على الطرق السريعة باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا يستدعي تحركًا جماعيًا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، محذرًا من تحولها إلى ظاهرة واسعة قد تتسبب في كوارث بشرية متكررة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى المصرية، تعليقًا على الفيديو الذي وثق مجموعة من المراهقين وهم يمارسون سباقات واستعراضات خطرة بالدراجات النارية على أحد الطرق.

الفيديو رُصد على الطريق قبل نزلة بنها

أوضح "سامي" أن الفيديو الذي التقطه يعود إلى يوم الجمعة الماضي في نحو الساعة 7 مساءً، وذلك قبل نزلة بنها بحوالي 8 كيلومترات، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع ليست جديدة، بل تتكرر بصورة شبه يومية على عدد من الطرق السريعة.

وأضاف أن وزارة الداخلية تضبط بشكل مستمر العديد من الحالات المشابهة، إذ تنشر بشكل شبه يومي أخبارًا عن توقيف شباب يمارسون حركات بهلوانية واستعراضات خطرة بالدراجات النارية على الطرق العامة.

ظاهرة متكررة على الطرق السريعة

أشار رئيس قسم الأخبار بمصراوي، إلى أنه بحكم تردده المستمر على محافظة الشرقية، رصد عشرات الوقائع المشابهة، لافتًا إلى أن تصوير مثل هذه المشاهد أصبح أمرًا معتادًا بالنسبة له خلال تنقلاته على الطرق الإقليمية والسريعة.

وكشف أنه سبق له التحدث مع بعض هؤلاء الشباب في مناسبة سابقة أثناء استعدادهم لإجراء سباق للدراجات النارية، إذ علم منهم أن بعض هذه السباقات تتم مقابل مبالغ مالية، وأن المشاركين فيها غالبًا من الفئات العمرية الصغيرة، ومعظمهم دون سن 18 عامًا.

دراجات مملوكة للأسر وبعضها دون لوحات

أوضح محمد سامي، أن الدراجات المستخدمة في تلك السباقات ليست مؤجرة كما قد يعتقد البعض، وإنما يمتلكها الشباب أنفسهم أو أسرهم، وبعضها مرخص بأسماء أولياء الأمور أو الأشقاء، فيما توجد دراجات أخرى لا تحمل لوحات معدنية.

وأكد رئيس قسم الأخبار بمصراوي، أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على الجهود الأمنية فقط، مشددًا على أن وزارة الداخلية لا تستطيع بمفردها مواجهة المشكلة، خاصة أن هذه الممارسات تتم في أماكن متفرقة وعلى مسافات واسعة يصعب تغطيتها بالكامل.

حادث جديد على الطريق السياحي

أشار "سامي" خلال المداخلة، إلى تلقيه مقطع فيديو جديدًا يوثق حادثًا وقع على الطريق السياحي نتيجة سباق للدراجات النارية، موضحًا أن أحد المتسابقين اصطدم بعدد من السيارات، وهو ما يعكس حجم المخاطر الناتجة عن هذه السلوكيات.

وأكد رئيس قسم الأخبار بمصراوي، أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل شامل وسريع، داعيًا إلى محاسبة أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية في سن مبكرة أو دون رقابة كافية.

مطالب بتشديد العقوبات ودراسة الظاهرة

دعا رئيس قسم الأخبار بمصراوي، إلى تدخل جميع مؤسسات الدولة لدراسة الظاهرة بشكل علمي، مطالبًا البرلمان بالنظر في تغليظ العقوبات المتعلقة بالقيادة الخطرة وسباقات الدراجات غير القانونية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه ولكنها لم تستطيع مواجهة هذه المشكلة وحدها.

وطالب الكاتب الصحفي محمد سامي، الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ختام تصريحاته، بإعداد إحصاءات دقيقة حول حجم الحوادث الناتجة عن الدراجات النارية، من أجل وضع سياسات فعالة للحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها.





