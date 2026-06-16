أعلن محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.

وقال النائب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أنظر إلى أرقام الموازنة كممثل للمواطن المصري، وناقل لصوته بكل أمانة، فالحكومة تقدمت بموازنة نفقاتها 5.1 تريليون جنيه، وإيراداتها 4 تريليونات، ما يعنى وجود فجوة واسعة وعجز واضح"، متسائلا: "هنسد العجز ده ازاي؟ للأسف هيكون من خلال الاستدانة، والضغط المستمر على المواطن".

فوائد وأقساط الديون تستغرق 76% من إيرادات الدولة

وتابع: "لست ضد الاستدانة ولكن عشان نبني مصانع أو نزود الإنتاج، ولكن الأرقام تخض، وفوائد وأقساط الديون وحدها تمثل 76% من إيرادات الدولة، يعني تلات تربع اللي بنجمعه رايح لخدمة الديون، والربع الباقي مطلوب منه يكفي صحة وتعليم وأجور واستثمارات".

وأضاف: "الموازنة دي مبنية على تفاؤل مش في محله، وتفترض أن التضخم 9.3% بدلا من 18%، في وقت البنك المركزي نفسه رفع مستهدفه لـ16-17% في 2026

واختتم النائب قائلا،: "الموازنة دي بتنقل الفلوس من جيوب الغلابة لصناديق الدائنين، وبناءً على الأرقام دي، وانحيازًا للمواطن اللي حملنا الأمانة، أعلن رفضي الكامل لمشروع الموازنة العامة للدولة".