كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ تستمر الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة خلال فترات اليوم.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه تسود أجواء معتدلة ورطبة في الصباح الباكر، تتحول إلى حارة رطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلًا يميل للحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت: أما خلال ساعات الليل، فيستمر الطقس معتدلًا ورطبًا على أغلب الأنحاء، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم إذ تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، بينما تصل السواحل الشمالية الغربية إلى 28 للعظمى و20 للصغرى، والشرقية إلى 29 للعظمى و20 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تسجل الحرارة 36 للعظمى و22 للصغرى، بينما تصل جنوب الصعيد إلى 41 درجة للعظمى و26 للصغرى، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أوضحت "هيئة الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أنه تتكون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ولفتت "الهيئة" إلى أنه تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أنه توجد فرص بنسبة 30% تقريبًا لأتربة ورمال مثارة على مناطق من حلايب وشلاتين قادمة من شمال السودان، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

أفادت "الهيئة" بأنه تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول في ظل استمرار التقلبات الظرفية في الطقس.

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