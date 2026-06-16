كشفت دراسة شملت أكثر من 9 ملايين شخص بالغ في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تحدث بشكل مفاجئ، بل قد تسبقها عوامل خطر صحية يمكن السيطرة عليها والحد منها مبكرا، وفقا لصحيفة "جازيتا" الروسية.

أسباب أمراض القلب

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية الرسمية الرائدة للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن 99% من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية ترتبط بأربعة عوامل رئيسية قابلة للتحكم.

حدد الباحثون أربعة عوامل أساسية قد ترتبط بحدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وهي:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

ارتفاع مستوى السكر في الدم.

التدخين.

العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

أشارت النتائج إلى أن ارتفاع ضغط الدم كان العامل الأكثر شيوعا، إذ ظهر لدى أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات قلبية أو مضاعفات قلبية خطيرة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

الفئات التي تعد أقل عرضة للإصابة، مثل النساء دون سن 60 عاما، أظهرت الدراسة أن أكثر من 95% منهن كن يعانين من عامل خطر واحد على الأقل قبل الإصابة.

أوضح طبيب القلب في جامعة نورث وسترن، فيليب جرينلاند، أن وجود عامل خطر غير مسيطر عليه يعد القاسم المشترك في معظم الحالات القلبية، مشددا على أهمية الوقاية المبكرة.

أهمية الكشف المبكر لأمراض القلب

وتابع أن بعض الحالات التي تُصنف على أنها "نوبات قلبية غير مفسرة" قد يكون سببها عدم اكتشاف عوامل الخطر، مشيرا إلى أن السيطرة على ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، فضلا عن الإقلاع عن التدخين، تمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة القلب.