أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، موضحةً أنه يسود طقس حار رطب على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير عدد من الظواهر الجوية المتغيرة على مدار اليوم.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الشبورة المائية تتكون في ساعات الصباح الباكر من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، وتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

وحذرت "الهيئة" من فرص مثيرة للأتربة والرمال بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين، نتيجة رياح قادمة من شمال السودان، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، ومتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

قبل بداية الصيف رسميًا.. تحذيرات من تغيرات مناخية تؤثر على الإنسان والمحاصيل

أستاذ استشعار عن بعد: نعيش طقس يوليو وأغسطس في الربيع.. والتغير المناخي يتسارع