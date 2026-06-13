تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الشعبة: تكلفة إنتاج طبق البيض 115 جنيهًا ويباع بـ65 فقط

قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة بيض المائدة في السوق المحلية تمر بأزمة حادة نتيجة تكبد المنتجين خسائر مالية فادحة تصل إلى نحو 50% من رأس المال، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بقاء المنتجين في المنظومة.

أستاذ جراحة بقصر العيني: حقنة تجريبية لعلاج السرطان تعتمد على فهم شفرات DNA

أكد الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ الجراحة بالقصر العيني، أن التطورات الحديثة في علاج السرطان تعتمد بشكل كبير على فهم آلية عمل الخلايا داخل جسم الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحمض النووي والشفرات الوراثية.

شعبة البن: الملتزمون لا يمارسون غشًا والرقابة مستمرة من التموين والصحة

أكد حسن فوزى، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، أن ما يتردد عن وجود حالات غش فى البن لا يعكس الواقع، فجميع المحال والمصانع الملتزمة لا تمارس أى نوع من الغش.

أستاذة بالقومي للتغذية تكشف مخاطر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب

حذرت الدكتورة عفاف أمين، استشاري صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية، من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية والمشروبات، وذلك على خلفية ضبط جهاز حماية المستهلك في حملات رقابية المادة على عصير القصب في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أن المادة تُستخدم لإضفاء اللون الأبيض وتحسين المظهر الخارجي للمنتج، إلا أن هناك مخاوف صحية مرتبطة بها.

صاحبة مقترح "حماية العاملات بالجنس": الرعاية الصحية حق ولا تعني تقنين الدعارة

أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في الجنس، أن المقترح تعرض لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها.