شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة تدريب بأكتوبر بعد وفاة الطيار وإصابة المتدربة، واستعراض مدبولي لنتائج قافلة طبية مجانية بمركزي بيلا وقلين بكفر الشيخ، وإغلاق 4 فروع لعيادات شهيرة بالإسكندرية من قبل وزارة الصحة، ومصرع ركاب سيارة ملاكي اصطدمت بقطار بالسويس، وإصدار تحذير رسمي من القومي للإعاقة بشأن استغلال الأطفال ذوي الهمم في العمل بالشوارع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وفاة الطيار وإصابة المتدربة.. توجيه عاجل من وزير الطيران بشأن حادث طائرة تدريب بأكتوبر

تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الذي توفي إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي أسفر أيضًا عن إصابة إحدى المتدربات.

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مدبولي يستعرض نتائج قافلة طبية مجانية بمركزي بيلا وقلين بكفر الشيخ

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2026.

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الصحة تغلق 4 فروع لعيادات شهيرة بالإسكندرية – تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق أربعة فروع لعيادات "Y Care" بمحافظة الإسكندرية وتشميعها إداريًا، بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات التراخيص وضبط عدد من العاملين بها بتهمة انتحال صفة طبيب وممارسة المهنة دون سند قانوني.

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2400 وظيفة جديدة بإحدى الشركات بالجيزة - التخصصات وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية العمل، توفير 2500 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المنسوجات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للذكور والإناث وفقًا للخبرات والمؤهلات المطلوبة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

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موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية المقبلة 1448 هـ- 2026 للقطاعين العام والخاص.

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مصرع ركاب سيارة ملاكي اصطدمت بقطار بالسويس – تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوع حادث اصطدام بين قطار وسيارة ملاكي في المسافة الواقعة بين محطتي الجناين والشلوفة بمحافظة السويس، ما أسفر عن وفاة مستقلي السيارة وامتداد النيران إلى جرار القطار، دون تأثير على انتظام حركة التشغيل بالخط.

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القومي للإعاقة يحذر من استغلال الأطفال ذوي الهمم في العمل بالشوارع

حذر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من استمرار استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في بعض الأعمال غير اللائقة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية وتؤثر سلبًا على فرصهم في التعليم والاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

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حماية المستهلك: ضبط مادة خطرة تُستخدم في غش عصير القصب

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل حملة رقابية أسفرت عن ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب داخل عدد من عربات ومحال بيع العصائر بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

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السياحة: تشغيل بوابات إلكترونية جديدة بسقارة وماكينات حجز ذاتي بالأقصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد جديد من البوابات الإلكترونية بمنطقة سقارة الأثرية، إلى جانب تشغيل ماكينة للحجز الذاتي لتذاكر زيارة مقابر توت عنخ آمون وسيتي الأول ورمسيس الخامس والسادس بوادي الملوك بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

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