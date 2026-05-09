تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث التعليم: تكلفة الوجبة المدرسة للطالب سنويًا 413 جنيهًا بإجمالي 6.2 مليار جنيه

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوجبة المدرسية تستهدف البناء الجسدي ومكافحة الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل في المرحلة العمرية من الابتدائي حتى سادسة.

خبير اقتصادي: الدعم العيني بدأ منذ 1941 وتقلصت السلع المدعومة تدريجيًا

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ملف الدعم في مصر ممتد منذ عام 1941، موضحًا أن عدد السلع المدعومة تقلص تدريجيًا من 20 سلعة إلى أربع فقط عام 2000، وصولًا إلى الخبز والسكر والزيت في الوقت الحالي.

متحدث التعليم يرد على فيديو الطلبة وهم يقطعون الكتب: "قديم من 2019"

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الفيديو المتداول للطلبة وهم يقطعون الكتب ويعمل دوشة على السوشيال ميديا تعود حقيقته لعام 2019.

يختلف عن كورونا.. أستاذ صدرية: فيروس هانتا موجود منذ 1978

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن فيروس هانتا ليس بفيروس جديد، بل موجود منذ عام 1978 وأكثر من 50 سنة دون انتشار واسع.

وأوضح حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيروس مختلف تمامًا عن كورونا رغم اشتراكهما في المصدر الحيواني.

أديب: لا تجعلوا الجنازة سوقًا للصور والمصالح.. الموضوع بقى غريب أوي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عزاء الفنان هاني شاكر شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين والشخصيات العامة، لكنه لاحظ ظاهرة غريبة تكررت مؤخرًا.