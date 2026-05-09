إعلان

نشرة التوك شو| التعليم ترد على جدل الوجبة المدرسية وتحديات أمام التحول للدعم النقدي

كتب : حسن مرسي

12:54 ص 09/05/2026

الوجبات المدرسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث التعليم: تكلفة الوجبة المدرسة للطالب سنويًا 413 جنيهًا بإجمالي 6.2 مليار جنيه

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوجبة المدرسية تستهدف البناء الجسدي ومكافحة الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل في المرحلة العمرية من الابتدائي حتى سادسة.

خبير اقتصادي: الدعم العيني بدأ منذ 1941 وتقلصت السلع المدعومة تدريجيًا

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ملف الدعم في مصر ممتد منذ عام 1941، موضحًا أن عدد السلع المدعومة تقلص تدريجيًا من 20 سلعة إلى أربع فقط عام 2000، وصولًا إلى الخبز والسكر والزيت في الوقت الحالي.

متحدث التعليم يرد على فيديو الطلبة وهم يقطعون الكتب: "قديم من 2019"

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الفيديو المتداول للطلبة وهم يقطعون الكتب ويعمل دوشة على السوشيال ميديا تعود حقيقته لعام 2019.

يختلف عن كورونا.. أستاذ صدرية: فيروس هانتا موجود منذ 1978

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن فيروس هانتا ليس بفيروس جديد، بل موجود منذ عام 1978 وأكثر من 50 سنة دون انتشار واسع.

وأوضح حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيروس مختلف تمامًا عن كورونا رغم اشتراكهما في المصدر الحيواني.

أديب: لا تجعلوا الجنازة سوقًا للصور والمصالح.. الموضوع بقى غريب أوي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عزاء الفنان هاني شاكر شهد حضورًا كبيرًا من الفنانين والشخصيات العامة، لكنه لاحظ ظاهرة غريبة تكررت مؤخرًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوجبات المدرسية عمرو أديب فيروس هانتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

259 سيدة يتهمن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي و"هارودز" تعوض أكثر من 75 ضحية
شئون عربية و دولية

259 سيدة يتهمن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي و"هارودز" تعوض أكثر من 75 ضحية
"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
رياضة محلية

"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
أخبار مصر

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة
أخبار مصر

موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟