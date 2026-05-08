أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار بدأت دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الدعائية والتسويقية الخاصة بالمقصد السياحي المصري، بهدف تحسين الوصول إلى السائحين المستهدفين وتطوير أدوات الترويج الحديثة.

وأوضح "فتحي"، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم بصورة مدروسة، مشددًا على أن التكنولوجيا لا يجب أن تكون هي المسؤولة عن تحديد اختيارات السائح بالكامل، وإنما تُستخدم كأداة مساعدة لفهم الاتجاهات وتطوير أساليب التسويق وعرض منتجات سياحية جديدة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر مستقبلًا لن يكون في التكنولوجيا نفسها، وإنما في التشريعات المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف أن الهدف الأساسي للوزارة هو تشجيع السائح على تكرار زيارة مصر أكثر من مرة، من خلال تقديم تجارب ومنتجات سياحية متجددة ومتنوعة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من الوجهات القادرة على جذب السائحين، من بينها القاهرة التاريخية، ومنطقة الساحل الشمالي، والعلمين، إلى جانب المشروعات السياحية الجديدة الممتدة على الساحل الشمالي، فضلًا عن واحة سيوة التي وصفها بأنها تجربة سياحية فريدة تجمع بين الهدوء والاستجمام والطبيعة الصحراوية المميزة.