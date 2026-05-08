أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بتنوع استثنائي في المنتجات والأنماط السياحية، بما يمنح الزائر فرصة فريدة للجمع بين التاريخ والتراث والثقافة وسياحة الشواطئ في رحلة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تسمح بتقديم تجارب سياحية متنوعة تناسب مختلف السائحين من أنحاء العالم.

وأوضح "فتحي"، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، أن مصر تمتلك ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب مئات المواقع الأثرية والتاريخية، وهو ما يجعلها من أكثر الدول تنوعًا في المنتجات السياحية، لافتًا إلى أن السائح يستطيع بسهولة التنقل بين المدن والمناطق المختلفة والاستمتاع بتجارب متنوعة خلال زيارته.

وأشار إلى أن زيارة مصر لا تقتصر فقط على مشاهدة المعالم الأثرية، وإنما تتيح للسائح فرصة التعرف على الثقافة المصرية والحياة اليومية والتقاليد المحلية، موضحًا أن مناطق مثل خان الخليلي تمثل نموذجًا حيًا للتجربة الثقافية والإنسانية التي يبحث عنها الزوار.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحسين تجربة السائح بشكل مستمر، من خلال تطوير الخدمات والبنية السياحية، إلى جانب توفير مرشدين سياحيين وبرامج متنوعة تساعد الزائر على استكشاف المقصد المصري بصورة أكثر سهولة وثراء.