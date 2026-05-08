تسعى إدارة المتحف إلى تحقيق توازن دقيق بين تنظيم حركة الزائرين والحفاظ على جودة التجربة السياحية، عبر تطوير أنظمة الحجز والدخول بما يحد من الزحام ويضمن انسيابية الزيارة داخل واحد من أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في العالم.

أحمد غنيم: نعمل على تنظيم الدخول وفق توقيتات مختلفة

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن إدارة المتحف تعمل حاليًا على تنظيم حركة الزائرين من خلال تطبيق “تباديل وتوافيق وتوقيتات مختلفة للدخول”، بهدف تقليل التكدس وتحسين تجربة الزيارة داخل المتحف.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي على هامش القمة المنعقدة، إن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية المقصد المصري، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتحسين جودة التجربة المقدمة للسائحين، أن الزيارات داخل المتحف المصري الكبير تخضع لطبيعة موسمية، إذ تشهد بعض الفترات ضغطًا كبيرًا على الحجوزات، بينما تكون الأعداد أقل في أوقات أخرى.

رئيس المتحف الكبير: ندرس إعادة فتح شباك التذاكر

قال أحمد غنيم إن إدارة المتحف تدرس حاليًا إمكانية إعادة فتح شباك التذاكر أمام الزائرين، لكنه شدد على أن الأمر يتم دراسته بصورة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف: “حاليًا فترة نزول الأعداد، وبندرس فتح شباك التذاكر، لكنه ندرس أولًا بشكل صحيح، مش عايزين نفتح الشباك ونقفله تاني علشان نمنع اللغبطة وسط الناس”.

المتحف الكبير يواصل تطبيق الحجز الإلكتروني المسبق

شهد المتحف المصري الكبير خلال الفترة الماضية تطبيق قرار اقتصار حجز تذاكر الزيارة عبر الموقع الرسمي للمتحف فقط، مع إلغاء الحجز من خلال شباك التذاكر حتى إشعار آخر.

ويطبق المتحف نظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في إطار توجه وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم أعداد الزائرين داخل القاعات المختلفة، وتقليل فترات الانتظار، بما يسمح بتقديم تجربة أكثر سلاسة وراحة للزائرين، خاصة خلال فترات الذروة والإقبال المرتفع.