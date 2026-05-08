شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مدبولي يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة بأسيوط، والنقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل، وموعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026، وبدء صرف الأسمدة الصيفية 2026 غدًا بجميع الجمعيات.

مدبولي يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة بأسيوط

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي الغنايم والقوصية بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2026.

النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل، أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل تسهيلا على المواطنين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب.

موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026

شهدت محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في مصر لعام 2026، بعد انتهاء عطلة عيد العمال 2026.

وزير السياحة: 80% من آثار مصر لا تزال تحت الأرض

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما يقرب من 80% من الآثار المصرية لا تزال مدفونة تحت الأرض ولم يتم اكتشافها بعد، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع ملف الاكتشافات الأثرية وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على الدراسات والأبحاث الأولية قبل تنفيذ أي أعمال حفر أو ترميم.

الزراعة: بدء صرف الأسمدة الصيفية 2026 غدًا بجميع الجمعيات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي لعام 2026 اعتبارا من غد السبت، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

سلامة الغذاء تبحث التعاون مع إسبانيا في الرقابة الغذائية وتبادل الخبرات

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا افتراضيًا مع الدكتورة آنا ماريا، المدير التنفيذي لـ الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية (AESAN)، على هامش مشاركته في فعاليات Vitafoods Europe 2026 بمدينة برشلونة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على تداول الأغذية، خاصة بالأسواق الداخلية.

وزير السياحة يكشف تفاصيل تطبيق تقنية التعرف على الوجه بالمطارات

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن وجود توجه سابق لتطبيق تقنية التعرف على الوجه داخل المطارات، في إطار تطوير منظومة السفر وتسهيل الإجراءات على المسافرين، مؤكدًا أن التحديات المتعلقة بالسياسات وحماية البيانات حالت دون التوسع في تنفيذ الفكرة خلال الفترة الماضية.

كسر مفاجئ بخط مياه بطريق النايل سات.. وتحرك عاجل من جهاز حدائق أكتوبر

أعلن جهاز حدائق أكتوبر حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 4 بوصة UPVC بحارة الخدمة بطريق النايل سات أمام كمبوند دار مصر، في إطار المتابعة الفورية للأعطال الطارئة.

