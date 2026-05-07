قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجيات جديدة تستهدف تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا، وزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات لمصراوي، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال التوسع في فتح أسواق سياحية جديدة، والترويج للمقاصد المصرية المتنوعة، سواء الثقافية أو الشاطئية أو البيئية أو الترفيهية.

وتعقد فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة تعبر قناة السويس، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تجعلها من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لتطوير المنتج السياحي وتحسين تجربة السائح.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الدولة تركز على الترويج الرقمي والحملات الدولية، إلى جانب التعاون مع كبرى الشركات والمنصات العالمية لجذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن استضافة مصر للفعاليات الدولية الكبرى تعكس ثقة العالم في المقصد السياحي المصري، وتسهم في إبراز ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومشروعات سياحية متنوعة.