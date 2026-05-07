أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن انطلاق التشغيل الرسمي لمشروع مونوريل شرق النيل، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بعد عام كامل من الاختبارات التشغيلية الدقيقة لضمان أعلى مستويات السلامة.

وقال الوزير، في حوار لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إنه قام باستقلال المونوريل فعلياً من محطة المستثمرين وصولاً إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، مشيراً إلى التزامه بسداد قيمة التذكرة البالغة 40 جنيهاً، معقباً: "الوزير قد يدفع أكثر من المواطن العادي".

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تحديث قطاع المواصلات، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الانتهاء من كافة التجارب الفنية كان شرطاً أساسياً قبل السماح بالتشغيل الرسمي، للتأكد من كفاءة الأنظمة التقنية وجاهزيتها لاستقبال الجمهور وفق المعايير العالمية.

وأشار وزير النقل إلى أن المونوريل ليس مجرد وسيلة نقل عصرية، بل هو ركيزة أساسية لربط التجمعات العمرانية الجديدة وتسهيل حركة المواطنين.

وذكر أن رؤية الوزارة تركز على تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل قمة التطور في وسائل النقل الصديقة للبيئة والذكية التي تتبناها مصر حالياً.