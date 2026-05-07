كشفت النائبة نشوى الشريف ، عضو مجلس النواب، عن مستجدات التشريع المرتقب لقانون الأحوال الشخصية، حيث أوضحت أنه جرت إحالة مشروع القانون رسمياً إلى اللجان النوعية، وفي مقدمتها لجنتي "التضامن الاجتماعي" و"الشئون التشريعية والدستورية"، وذلك لوضع بنوده تحت مجهر الفحص الدقيق خلال الفترة القريبة القادمة.

النص النهائي للقانون لم يتبلور بعد

وقالت الشريف في حوارها ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، إن ما يتردد حالياً في الأوساط العامة لا يتعدى كونه "ملامح أولية" ومقترحات عامة، مشددة على أن النص النهائي للقانون لم يتبلور بعد ولن يصدر إلا عقب انتهاء المداولات البرلمانية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المسودة الحالية ليست جامدة، بل هي نص قابل للتعديل والحذف والإضافة داخل أروقة اللجان المختصة، مؤكدة أن فلسفة العمل البرلماني تقوم على تنقيح المواد للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة قبل طرحها في الجلسات العامة للمناقشة النهائية.

وذكرت النائبة أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى والإسراع في وتيرة إنجازه، نظراً لتماسه المباشر مع استقرار الأسرة المصرية.

واختتمت النائبة نشوى الشريف، تصريحاتها قائلة إنها تتوقع صدور القانون وإقراره بشكل رسمي قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، معتبرة أن حالة الجدل والنقاش المثارة حالياً، سواء تحت قبة البرلمان أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي دليل قاطع على الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القانون لكل بيت في مصر.

اقرأ أيضًا:

وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في "أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)

وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة "البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو)

ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل بتعديلات الأحوال الشخصية؟ وكيل تشريعية النواب يكشف (فيديو)