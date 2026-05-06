قال مصدر مسؤول بـغرفة شركات السياحة، إن بعثة وزارة السياحة والآثار ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ برامج الحج السياحي لهذا العام، وضمان تقديم الخدمات المقررة للحجاج المصريين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن البعثة ستنقسم إلى عدة لجان متخصصة، حيث ستتواجد لجان في المنافذ البرية ومطاري جدة والمدينة المنورة، لمتابعة إجراءات وصول الحجاج ومغادرتهم بعد انتهاء المناسك.

وأوضح أن لجانًا أخرى ستتولى متابعة عمليات تسكين الحجاج داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للبرامج المعتمدة، إلى جانب لجان مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، مثل الحجاج التائهين أو المرضى داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن هناك لجانًا ستتواجد بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات، لمتابعة خدمات الإعاشة والتنظيم داخل المخيمات، بما يضمن راحة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأكد المصدر أن البعثة ستعمل على حل أي مشكلات قد تواجه الحجاج بشكل فوري، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان موسم حج منظم وآمن.