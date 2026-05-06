إعلان

مصدر بـ"غرفة السياحة": بعثة الحج السياحي تتجه للسعودية خلال أيام لمتابعة الخدمات

كتب : محمد أبو بكر

09:30 ص 06/05/2026

الحجاج المصريين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر مسؤول بـغرفة شركات السياحة، إن بعثة وزارة السياحة والآثار ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ برامج الحج السياحي لهذا العام، وضمان تقديم الخدمات المقررة للحجاج المصريين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن البعثة ستنقسم إلى عدة لجان متخصصة، حيث ستتواجد لجان في المنافذ البرية ومطاري جدة والمدينة المنورة، لمتابعة إجراءات وصول الحجاج ومغادرتهم بعد انتهاء المناسك.

وأوضح أن لجانًا أخرى ستتولى متابعة عمليات تسكين الحجاج داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للبرامج المعتمدة، إلى جانب لجان مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، مثل الحجاج التائهين أو المرضى داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن هناك لجانًا ستتواجد بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات، لمتابعة خدمات الإعاشة والتنظيم داخل المخيمات، بما يضمن راحة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأكد المصدر أن البعثة ستعمل على حل أي مشكلات قد تواجه الحجاج بشكل فوري، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان موسم حج منظم وآمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي غرفة شركات السياحة الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الأربعاء

النشرة المرورية.. كثافات متحركة وتباطؤ بمحاور القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

النشرة المرورية.. كثافات متحركة وتباطؤ بمحاور القاهرة والجيزة
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من الشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من الشبورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟