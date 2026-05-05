أول تعليق للأزهر على السماح للمرأة بفسخ عقد الزواج في 6 أشهر بقانون الأسرة الجديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:07 ص 05/05/2026

الدكتور عباس شومان

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر، إن التوسع في الأسباب التي من أجلها يُفسخ الزواج يُخشى أن يُستغل لهدم الأسر.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب القانون الجديد للأسرة الذي قدّمته الحكومة، والتي نصت إحدى مواده بأنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

وأوضح في تصريحات له، اليوم، أن الأولى قصر فسخ عقد الزواج على العيوب التي تخل بالحقوق الأساسية كما ذكرها الفقهاء.

وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء،، إلى أن المولى عز وجل حينما جعل الطلاق بيد الزوج لم يفضله على المرأة، ولكن لكون عاطفة المرأة قد تدفعها للتطليق وهي لا تريده،و منحها حق الفسخ بتوسع يضر بها.

مشروع القانون الجديد للأسرة الأزهر هيئة كبار العلماء

