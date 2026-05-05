قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر، إن التوسع في الأسباب التي من أجلها يُفسخ الزواج يُخشى أن يُستغل لهدم الأسر.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب القانون الجديد للأسرة الذي قدّمته الحكومة، والتي نصت إحدى مواده بأنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

وأوضح في تصريحات له، اليوم، أن الأولى قصر فسخ عقد الزواج على العيوب التي تخل بالحقوق الأساسية كما ذكرها الفقهاء.

وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء،، إلى أن المولى عز وجل حينما جعل الطلاق بيد الزوج لم يفضله على المرأة، ولكن لكون عاطفة المرأة قد تدفعها للتطليق وهي لا تريده،و منحها حق الفسخ بتوسع يضر بها.