أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، توريد نحو 4.2 مليون طن قمح إلى الجهات الحكومية منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكدًا أن الكميات الموردة حتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح حسين أبو صدام، في بيان له، أن حجم التوريد الحالي يزيد بأكثر من 600 ألف طن عن الكميات التي تم استلامها خلال الفترة المناظرة من الموسم السابق، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، في ظل استهداف الحكومة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن عمليات التوريد تشهد متابعة يومية من الجهات الحكومية المختصة لتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، وضمان تحقيق المستهدف من كميات التوريد خلال الموسم الحالي.

وأكد أن موسم القمح الحالي يعد الأفضل في تاريخ زراعة القمح بمصر، سواء من حيث المساحات المنزرعة أو الإنتاجية المتوقعة، موضحًا أن المساحة المنزرعة تجاوزت 3.7 مليون فدان، مقارنة بنحو 3.2 مليون فدان خلال الموسم الماضي، بزيادة تتجاوز 500 ألف فدان.

وتوقع أبو صدام أن يصل إجمالي إنتاج القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 11 مليون طن، بمتوسط إنتاجية يبلغ 20 أردبًا للفدان.

ولفت إلى أن سعر توريد القمح هذا الموسم يعد الأعلى تاريخيًا، حيث تشتري الحكومة الأردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه، متوقعًا أن تصل الكميات المستلمة إلى 5 ملايين طن بنهاية الموسم، مقابل 4.2 مليون طن تم استلامها خلال الموسم الماضي.

وشدد النقيب العام للفلاحين على أن عمليات التوريد تسير بانتظام وسلاسة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الموردين وصرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الدولة وفرت نحو 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات الاستلام وتقليل أعباء النقل على المزارعين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد وتحقيق مستهدفات الموسم الحالي.