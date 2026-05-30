أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 31 مايو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظل أجواء متقلبة نسبيًا خلال ساعات الصباح والمساء.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس غدًا سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل ليلًا على مختلف المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أشارت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل غدًا عظمى 34 درجة وصغرى 21 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 27 درجة وصغرى 18 درجة.

وتسجل شمال الصعيد عظمى 36 درجة وصغرى 22 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 39 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وهو الأعلى على مستوى الجمهورية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

حذرت "هيئة الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات المبكرة من الصباح.

هل يوجد فرصًا لسقوط أمطار غدًا في مصر؟

أضافت "الهيئة" أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة، وهو ما قد يخفف نسبيًا من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وأشارت التوقعات إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، مع التهنئة بعيد الأضحى المبارك، قائلة: "كل عام وأنتم بخير".

