أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة جهودها المكثفة وحملاتها الميدانية المستمرة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتكثيف المرور الميداني لمنع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف خلال فترة الإجازة.

مواصلة خطة المرور الموسعة

وكشف الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن مواصلة خطة المرور الموسعة، من خلال مهندسي الإدارة ومسؤوليها بكافة محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط والمتابعة اللحظية لسير العمل.

وتفقد راشد سير العمل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وذلك بحضور ومرافقة المهندس ناصر ابوطالب، والمهندس فخري باز، وكيلا الوزارة بالمحافظتين، للوقوف على أداء غرف العمليات ومدى جاهزية اللجان لمنع أي مخالفات في المهد.

مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى انه تم تكثيف اللجان المرورية التابعة للإدارة، في محافظات: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، وسوهاج، لضمان الإشراف المباشر والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، لافتا إلى مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة عملها برفع درجة الاستعداد القصوى، حيث ترتبط بالغرف الفرعية بمديريات الزراعة بكافة المحافظات، وتتلقى التقارير اللحظية من مهندسي حماية الأراضي المنتشرين في كافة ربوع الجمهورية.

لا تهاون مع أي تقاعس في تنفيذ القانون

وشدد راشد على انه لا تهاون مع أي تقاعس في تنفيذ القانون، وأن غرف العمليات والفرق الميدانية مستمرة في عملها بكامل طاقتها طوال أيام العيد، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والاجهزة الأمنية المعنية، حفاظاً على أمن مصر الغذائي ومستقبل أجيالها.